Wilfred Genee wordt topman bij bedrijf van Hans Brus uit Schijndel

VIDEO: Slachtoffer ongeluk Schijndel kritiek maar stabiel; familie hoopt op duidelijkheid

11:00 TILBURG/SCHIJNDEL - ,,Het belangrijkste is dat we Tynni nu helpen overleven. Daarop ligt nu onze focus." Dat zegt Stephan Visser uit Schijndel, partner van de 32-jarige Tynni Habraken. Zij raakte vrijdagnacht op de Structuurweg een grote basaltkei, die - de politie vermoedt bewust - op de weg was gelegd. Zij raakte de macht over het stuur kwijt en kwam tot stilstand tegen een boom.