Witte Volvo van Tom (37) uit Schijndel besmeurd met rode verf: ‘Deze idioot is ziek in zijn hoofd’

SCHIJNDEL - Tom van Liempd (37) uit Schijndel is woest. Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag zijn auto, een witte Volvo, besmeurd met rode verf. Van Liempd laat het er niet bij zitten en looft 500 euro uit voor degene die hem kan vertellen wie het gedaan heeft. ,,Want dit zijn gewoon geen grapjes meer.”

Van Liempd staat die woensdagochtend vol ongeloof en vloekend naast zijn auto. ,,Ik was zo ongelofelijk kwaad”, zegt de Schijndelaar. De frustratie is nog steeds hoorbaar in zijn stem. ,,Waarom kunnen mensen gewoon niet van andermans spullen afblijven? Daar begrijp ik echt helemaal niets van.”

Posters opgehangen

Zonder aarzelen stapt Van Liempd in zijn vies gemaakte auto en rijdt naar het politiebureau om aangifte te doen. De agent waarmee hij spreekt, adviseert hem om eerst naar de garage te gaan. De verf is nog nat. ,,We hebben het er gelukkig nog af kunnen krijgen”, vertelt Van Liempd opgelucht. ,,Maar daarmee is het nog niet klaar.”

De Schijndelaar looft een beloning uit voor de gouden tip en is zelf een onderzoek begonnen. ,,Ik begrijp heel goed dat een besmeurde auto niet het allerhoogst op de agenda van de politie staat”, zegt Van Liempd. ,,Daarom heb ik overal posters opgehangen, camerabeelden opgevraagd en buurtbewoners ondervraagd.”

Volledig scherm Auto van Tom besmeurd met rode verf © Facebook

'Dit moeten we niet normaal vinden'

Van Liempd woont tegenover een middelbare school. Mogelijk weet een van de leerlingen meer over het vandalisme. ,,Daar is het inmiddels ook bekend, dus hopelijk levert dat nog wat op. Ik wil in elk geval aan de wereld duidelijk maken dat dit soort dingen gewoon echt niet kan. Dit moeten we niet normaal gaan vinden in Nederland.”

Volgens de Schijndelaar is het besmeuren van iemands auto nog een stap erger dan het vernielen van autospiegels of het bekrassen van portieren. ,,Dat zijn acties die je in een opwelling doet of in een flits om stoer te doen tegenover je vrienden. Dit is een moedwillige en doelbewuste actie geweest. De man of vrouw is met een emmer naar mijn auto gelopen en heeft nog na kunnen denken over zijn actie.”

'Ziek in zijn hoofd'

Zelf heeft de auto-eigenaar ook camera’s opgehangen. Dit moet hem niet nog eens overkomen. ,,Ik denk alleen niet dat de dader een bekende van mij is. Ik heb met niemand problemen en werk gewoon hard voor mijn centen. Dit is gewoon een idioot geweest, die ziek in zijn hoofd is.”