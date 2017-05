Zes aangiftes tegen man die Schijndelse scholieren mishandelde met hondenriem

Schijndelse lunchroom Broodje Apart verhuist

16:47 SCHIJNDEL - Lunchroom Broodje Apart aan de Molenstraat 8 in Schijndel verhuist in juni naar een pand aan de overkant van de straat, Molenstraat 11, waar tot voor kort Specialiteitenhuis d'n Overkant gevestigd was.