Zwaargewonde vrouw (32) van intensive care af na ernstig ongeluk met keien in Schijndel

Wèp-bus voor senioren gaat half september in en om Wijbosch rijden

10:52 WIJBOSCH - In en om Wijbosch rijdt vanaf 16 september een elektrisch busje voor ouderen. Dat is maandagavond bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad. De nieuwe witzwarte Wèp-Bus wordt wel iets kleiner dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er kunnen maximaal vier in plaats van zes personen in.