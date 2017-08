3D-versie videoclip Thriller in Venetië in première

John Landis, die in 1983 ook de originele, bijna veertien minuten durende clip regisseerde, werkte drie jaar in het geheim aan de nieuwe versie. Ook de zoon en dochter van Jackson, Prince en Paris, zouden nauw betrokken zijn bij het project.



Ook zal de bijbehorende documentaire The Making of Michael Jackson's Thriller in Venetië worden vertoond. Het wordt de eerste keer dat de bekroonde documentaire in een theater te zien is.