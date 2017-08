3FM haalt radio-dj Frank van der Lende uit de middag

Arrestaties om lekken Game of Thrones

12:27 In India zijn vier mensen opgepakt omdat zij begin deze maand een aflevering van Game of Thrones online hadden gezet voordat die was uitgezonden. Volgens de BBC werken drie van de vier verdachten voor een bedrijf dat series opslaat voor een streamingdienst. Op die manier hadden ze toegang tot afleveringen die nog niet waren uitgezonden. De vierde verdachte is een oud-collega.