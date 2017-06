3FM stijgt in luistercijfers, Qmusic daalt

Sinds de vele veranderingen in de programmering van NPO 3FM vanaf februari 2015 (met toen nog een marktaandeel van 9 procent) zat de jongerenzender in een vrije val. Toonaangevende dj’s als Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Sander Lantinga vertrokken bij de zender en werden vervangen door jonge radiomakers als Domien Verschuuren en Frank van der Lende.



Qmusic zakt iets terug in marktaandeel, maar blijft op plek vier van meest beluisterde radiozenders van Nederland. De cijfers gaan over de maanden april en mei. Halverwege die periode viel bij Q het populaire ochtendduo Mattie en Wietze uiteen. Of de lichte daling van 0,3 procent daarmee te maken heeft, is nog onduidelijk.



Edwin Evers blijft heer en meester in de ochtend. De dj van marktleider Radio 538 tekende in april en mei zelfs voor een recordscore in de commercieel belangrijke doelgroep van 20 tot 49 jaar. Daarvan schakelt 24,6% van de radioluisteraars op dat tijdstip in voor Evers staat op.