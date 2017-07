911-noodoproep zelfmoord Chester Bennington vrijgegeven

De chauffeur treft bij het huis van de zanger de huishoudster in totale paniek aan, waarna hij 911 belt om melding te maken van de zelfmoord. Op de achtergrond huilt en schreeuwt de huishoudster, die het lichaam van Bennington ontdekte in de woning.



,,Volgens de huishoudster heeft meneer zelfmoord gepleegd", zo vertelt de chauffeur kalm in de noodoproep. Terwijl hij aan de hulpdiensten enkele details doorgeeft is te horen dat de huishoudster de vrouw van Bennington, Talina Ann Bentley, opbelt.



De frontman van de Amerikaanse band Linkin Park pleegde donderdag zelfmoord. Bennington zou zichzelf hebben opgehangen in zijn woning in de buurt van Los Angeles. Hij werd 41 jaar oud.