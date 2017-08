Actrice Elisabeth Moss verdedigt Scientology op Instagram

Actrice Elisabeth Moss, die momenteel hoge ogen gooit met haar hoofdrol in de serie The Handmaid's Tale, ging op Instagram met een fan in een gesprek over Scientology.

Deze omstreden kerk, waar Moss in opgroeide, vertoont volgens de fan overeenkomsten met Gilead, de fictieve wereld waarin The Handmaid's Tale zich afspeelt. In het verhaal, gebaseerd op een boek van Margaret Atwood, is het grootste gedeelte van de vrouwelijke wereldbevolking onvruchtbaar geraakt. Vrije pers is verboden en burgerrechten zijn grotendeels uitgewist.

,,Zowel Gilead als Scientology geloven dat alle bronnen van buitenaf (zoals nieuws) slecht of kwaadaardig zijn... dat is wel erg interessant', schreef een gebruiker onder een Instagram-post van Moss over het aankomende tweede seizoen van The Handmaid's Tale.

Moss schreef terug: ,,Dat is echt helemaal niet waar over Scientology. Godsdienstvrijheid en tolerantie en het begrijpen van de waarheid en gelijke rechten voor ieder ras, religie en geloof zijn ontzettend belangrijk voor mij. Waarschijnlijk de meest belangrijke dingen voor me."

De actrice lijkt verder niet boos over de opmerking: ,,Bedankt voor de interessante vraag!" voegt ze eraan toe. In het verleden heeft ze in interviews gezegd dat ze geen vragen over Scientology wil beantwoorden, omdat het niemand wat aangaat welk geloof ze aanhangt.