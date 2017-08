Adele trakteert jonge slachtoffers flatbrand Londen op film

Hilary Duff na kritiek op haar uiterlijk: Kiss my ass!

5 augustus Actrice Hilary Duff is helemaal klaar met de kritiek die vrouwen op hun uiterlijk krijgen. Paparazzi hadden een foto gemaakt van de 29-jarige blondine waarop ze nogal wat negatieve opmerkingen kreeg op social media vanwege putjes in haar billen. ,,Kiss my ass", was haar veelzeggende reactie.