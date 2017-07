Amanda Balk showt gloednieuwe pikante bikinisetjes

Het is voor de 29-jarige ex-vriendin van Afrojack een droom die uitkomt: eindelijk zijn haar eigen ontworpen bikini's te koop in haar webshop. ,,Het is echt iets dat bij mij past. Als ik op vakantie ben, ben ik altijd bezig met wat ik aan moet doen", verklaarde ze haar passie voor bikini's. Hoewel een groot deel van de badkleding de edele delen van de vrouw goed bedekt, heeft Balk ook gekozen voor wat pikantere setjes. ,,Het is 2017! Show your assets", zei ze over een bikini waarbij de underboob en derrière van de dame in kwestie weinig aan de verbeelding overlieten. ,,Je mag best wel wat meer laten zien en ik vind het niet teveel", verdedigde Balk zichzelf.

Toekomst

Het designen van de bikini's ziet de realityser als een serieus onderdeel in haar toekomst. ,,Ik ga er nog meer ontwerpen. Dit is echt iets wat ik wil blijven herhalen. Het is ook gewoon fashion en dat vind ik heel mooi om terug te brengen in badkleding."



Presentator Peter van der Vorst was daarnaast erg benieuwd naar de mening van styliste Fiona Hering over de bikini's van Balk. ,,Apart zeg maar, toch?", reageerde ze, waarop Van Der Vorst in lachten uitbarstte. ,,Nouja, bijzonder! Ik vind het broekje van die blauwe bikini heel bijzonder", complimenteerde ze de kersverse ontwerpster vervolgens.



De prijzen van de badkleding van Balk variëren van 44 euro tot bedragen over de 100 euro.