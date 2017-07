Amber Rose werd jarenlang gepest door ex-vriend Kanye

Nadat het stel na twee jaar uit elkaar was gegaan, maakte Kanye het Grammy-winnende album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dat was gebaseerd op hun relatie. ,,Het is onderdeel van de hiphopgeschiedenis en ik vind het nu mooi dat ik daar deel van uitmaak. Maar toen was het geen leuke tijd voor mij", zegt Amber daarover.

,,Ik was beroemd, maar blut. Ik kon met niemand anders daten. En ik kon geen commentaar leveren want Kanye was zo uitgesproken. Als ik mezelf ooit had willen doden, dan was het toen geweest." De 33-jarige hield wel iets over aan die periode, geeft ze toe. ,,Als ik er iets kon uithalen, dan was het beroemdheid. Dus dat moest ik met beide handen aanpakken."