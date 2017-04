Amy Schumer trakteert verkoopster op matras na wc-bezoek

Interview OG3NE: Wat er ook met mama gebeurt, we blijven in Kiev

20 april OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa Vol staan te popelen om hun koffers te pakken voor het Eurovisie Songfestival in Oekraïne, maar op de achtergrond is er de zorg om hun ernstig zieke moeder. ,,Mama wil absoluut niet dat haar ziekte onze carrière in de weg staat. Dus we blijven ook in het allerergste geval in Kiev.''