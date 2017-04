André Hazes wenst zieke moeder Rachel een spoedig herstel

Of André Hazes ook op ziekenbezoek zal gaan bij zijn 47-jarige moeder en of dit de langverwachte verzoening wordt van de twee is onduidelijk. Moeder en zoon hebben al geruime tijd geen contact met elkaar en Rachel heeft, voor zo ver bekend, ook nog niet het in oktober geboren zoontje van Dré en zijn vriendin Monique Westenberg vast kunnen houden. Als we hem bij zijn tijdelijke woning in Rotterdam vragen naar een eventueel bezoek aan ziekenhuis Ter Gooi in Hilversum is de reactie van de jonge zanger veelzeggend. ,,Dat moet je natuurlijk niet aan mij vragen'', reageert hij fel. Ook zijn vriendin Monique wil er niks over zeggen.