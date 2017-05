André klaar met 'Dré': Die ouwe is senior, ik ben gewoon Hazes

André Hazes wil niet meer worden aangesproken met Dré, Dreetje of Junior. De volkszanger is volwassen en wil ook zo gezien worden.

Aan de twee concerten die André in oktober in Ahoy geeft, gaat een gloednieuw album vooraf. De release van Wijzer staat volgende week gepland. De naam is veelzeggend: André Hazes is volwassen. Kom niet meer aan met Dré, Dreetje of Junior. André Hazes is nu gewoon André Hazes.

,,Die ouwe is senior, ik ben gewoon Hazes en mijn zoon is junior. Mijn vader kan niets meer uitbrengen, behalve een best-of en als mijn foto op de hoes staat, kan dat nooit verwarrend zijn. Dat begrijpen de mensen heus wel”, aldus de zanger die het ‘ongelooflijk’ vindt dat hij kan optreden in Ahoy.

,,Ahoy blijft voor mij een magische plek, zeker omdat mijn vader daar ook gestaan heeft. Jan Smit trad, geloof ik, op z’n 22ste op in Ahoy. Nou, je kunt moeilijk beweren dat hij niet goed terecht is gekomen.”

Absurd

De volkszanger zou aanvankelijk alleen op zaterdag 14 oktober in de Rotterdamse concerthal staan, maar de belangstelling was zo groot dat er een extra show is gepland, op vrijdag 13 oktober. ,,Dat ik dit als artiest al kan doen op m’n 23ste, is gewoon absurd. Misschien ben ik nu wel de jongste Nederlandstalige zanger ooit met twee keer Ahoy. Dat is toch fantastisch.''

André sleepte vorig jaar tal van prijzen in de wacht. Hij kreeg in de categorie Hollandse muziek de Buma NL Award voor zowel het album als de single Leef. Het album werd goud, de single zelfs platina. ,,Ik heb zo ontzettend veel te danken aan leef. Eigenlijk voelt het alsof het pas net uit, terwijl dat al tweeënhalf jaar het geval is.''