Anita van 2 Unlimited: Michael Jackson stak zijn duim op, waanzinnig!

Generatie ZToen Michael Jackson zijn duim opstak tijdens haar optreden, wist Anita Doth: mooier wordt het niet. Doth was een superster in de jaren 90, als vrouwelijke helft van house-duo 2 Unlimited. „Als een soort Bambi keek ik continu verbaasd om me heen. Wat maak ik nu weer mee?”

Met de nodige zelfspot heeft Anita Doth (45) zich in een zilveren korset gewurmd voor de fotoshoot. „Er moest een groter vetertje in, anders paste het niet”, schatert ze. Dus heeft ze thuis alle schoenen van de veters beroofd. „Dat zal ik straks wel te horen krijgen. Mááám, wat heb je nou weer gedaan?”



Dit korset is een relikwie, vertelt ze, ‘gaat nooit meer weg’. Ze droeg ’t voor het eerst tijdens de video-opnames van No Limit, de grootste hit van 2 Unlimited. In 1993 stond dit nummer in 35 landen op nummer 1 en daar hoorde een iconische clip bij. Met die dansvloer, het felle discolicht, een flipperkast, en Anita met wilde krullen, lakleren handschoenen, gouden oorringen en die zilveren top. En dan was daar nog die knappe wederhelft, rappende Ray (‘Lemme hear ya say yeah’) in zijn blote bast en meedeinende vlechtjes op zijn kale schedel.



Paspoort

Geboren: 28 december 1971 in Amsterdam. Heeft een Surinaamse vader, een Nederlandse moeder, twee zussen.



Carrière: Breekt in 1991 door met 2 Unlimited in Groot-Brittannië met het nummer Get Ready For This. De eerste nummer 1-hit in Nederland is Twilight Zone (1992), No Limit (1993) en The Real Thing (1994). Anita is docent op de Herman Brood Academie en treedt solo op met 2 Unlimited klassiekers (theentertainmentcompagny.nl). Ook staat ze nog op het podium met de Diva’s of Dance samen met Linda Estelle (T-Spoon) en Des'ray (2Brothers on the 4th floor)



Privé: alleenstaand, moeder van Destyno (12) en Ameerah (3)



Anita Doth en Ray Slijngaard zijn 19 jaar wanneer ze door twee Belgische producenten worden gevraagd om het techno-nummer Get Ready For This in te zingen. Hij is kok in de businessclasskeuken op Schiphol, zij werkt bij de administratie van de verkeerspolitie. Het nummer knalt direct de Engelse hitparade binnen. Wat volgt zijn vijf jaren vol glitter en glamour, verre reizen, limousines, gillende fans, hotelsuites met marmeren badkuipen en bodyguards.

In 1995 zijn al twintig miljoen platen verkocht. Na onderlinge ruzies, geweld en een hoogoplopend conflict met de producers gaat 2 Unlimited een jaar later uit elkaar. In 2009 komt het duo weer samen. Zeven jaar houden ze het vol, maar dan herhaalt de geschiedenis zich. Wéér een zakelijk geschil. „En vroeg of laat krijgen Ray en ik altijd bloedbonje.” Anita, die zichzelf inmiddels heeft bevrijd uit haar korset, is ondanks alles mild over hem. „Onze persoonlijke relatie was lastig, maar op het podium was er chemistry. Dat zag iedereen.”

Hoe zat het nou precies: waren Ray en jij een stel?

„Ja, 1,5 tot 2 jaar, maar dat hielden we geheim voor onze fans. De platenmaatschappij had ons geïnstrueerd: praat nooit over politiek of over jullie relatie.”

Waarom niet?

„Een relatie zou de meisjes afschrikken. Toen we begonnen met 2 Unlimited, leefden we heel even in een sprookjeswereld. We waren met z’n tweeën, 24 uur per dag samen, reisden de wereld over en kijk nou wat ons overkomt: succes, muziek, dromen die uitkomen en we waren ook nog verliefd. Het was een perfect plaatje. Dat gedeelte stortte al heel snel in.”

Wat gebeurde er?

„Ray kreeg ontzettend veel aandacht. Ik werd bij shows gewoon opzij geduwd door die meiden. Hoe jonger, hoe erger. Hij kon echt alles met ze doen en deed dat ook. Intussen bleef hij zeggen dat hij superveel van mij hield en ik de ware was. Maar ja, de verleidingen, blabla. Hij wilde me niet loslaten, waardoor ik in de war raakte. Ik dacht: ik blijf geduldig wachten tot dit voorbijgaat.''

En lukte dat?

„Nee natuurlijk niet. Ik was er kapot van. Een van de eerste keren dat het uitging tussen ons had hij binnen een paar dagen een ander. Terwijl ik nog ontzettend aan het huilen was, hoorde ik hem in de hotelkamer naast mij met een meisje. Dat vind ik nog steeds pijnlijk, ook al zou ik nóóit meer wat met Ray willen. Ik zie dan weer dat jonge meisje voor me, dat kapot gaat van liefdesverdriet, terwijl de wereld aan haar voeten ligt. Ik kan mijn vroegere zelf wel een rotschop geven. Dat ik die periode heb laten verpesten. Ondanks de narigheid sloeg de balans gelukkig wel door naar het magische. De een gaat naar de universiteit, ik heb vijf jaar lang over de wereld gereisd naar de gekste plekken.”

Zoals?

„Japan, China, Australië. Tijdens de World Music Awards in Monaco liepen we tussen de groten der aarde. Zelfs Pavarotti was daar. Ik was een soort Bambi die continu verbaasd rondkeek. Wat maak ik nu weer mee? Op een dag werd ik uitgenodigd in de hotelsuite van Prince. Eenmaal daar bleek er een vergadering gaande, oersaai. Toen ik naar de wc vroeg, liet Prince himself zijn slaapkamer zien. Ik weet nog steeds niet precies wat zijn bedoeling was, want er bleek ook gewoon een badkamer in de hal te zijn. Alsof ik gekruld op zijn bed zou gaan liggen: ‘ik wacht hier wel’. Ik ben netjes teruggelopen naar de kamer. De volgende dag werd ik opgehaald door zijn bodyguards en mocht ik op een feest naast zijn troon zitten. Als zijn koninginnetje. Even later ging Kylie Minogue aan de andere kant zitten. Ja daag, ik laat me niet gebruiken voor een showtje. Ik zei tegen Prince: „Ik ga weer, ik ga dansen. (schatert het uit) Ja, dat was een gekke tijd.”

Hoe zag een tourneedag eruit?

„Druk en weinig slaap. Op een gewone dag, in Tokio of zo, ging de wekker om 07.00 uur. Vaak waren we pas om 02.00 uur ’s nachts thuisgekomen van een show. We gaven zo’n tien tot vijftien interviews op een dag. Nu hoeft een artiest niet meer overal lijfelijk aanwezig te zijn. Je fans kopen geen Hitkrant om te weten wat je aan het doen bent, ze kijken gewoon op Instagram.”

Volledig scherm Het Nederlandse house-duo 2 Unlimited gaat in 1996 uit elkaar. Een hoogoplopend conflict met de producers en ruzies tussen Anita Doth (l) en Ray Slijngaard (r) gaven de doorslag. © ANP

Hoe raakte een meisje van 19 uit de Bijlmer, met alleen de mavo, in deze wereld verzeild?

„Met veel geluk. Ray was met de Belgen (Byte Records) in contact gekomen. Ze hadden hem gevraagd een rap te schrijven op het nummer Get Ready For This. Hij schreef er ook een zanglijntje bij en schoof mij naar voren. Later kreeg ik dat natuurlijk nog vaak te horen: ‘jij heb dit succes aan mij te danken’, riep hij dan. Tja, that blew up in your face. Ray en ik kenden elkaar via Marvin, een vriend met wie ik in het clubcircuit in Amsterdam optrad. Soms als danseres, soms als zangeres, soms als beeldvulling. Toen we het eerste nummer hadden opgenomen, ging het hard. We werden gelijk geboekt in Schotland. Ik had nog nooit gevlogen. Bij het opstijgen heb ik zo hard in Rays hand geknepen dat hij wondjes had.”

Hoe verklaar je het monstersucces?

„Het was een nieuwe muziekstroming, instrumentale rave-muziek die je vooral in clubs hoorde. Het was vrij ongebruikelijk dat daar een rapper en zangeres aan werden toegevoegd. Niemand deed dat. De grote Engelse platen-maatschappij PWL waar ook sterren als Kylie Minogue, Jason Donovan, en Mel en Kim zaten, zag iets in ons. Zij namen al snel de leiding over van de kleine Belgen en bedachten ons imago. Ik moest eruit zien als Barbarella (een sexy astronaute, red.), larger than life. Dan had ik weer wit haar, dan weer zwart, steil, krullen, dan was ik weer Asian. Daar werd over vergaderd. Omdat we getint zijn (Ray en Anita hebben beiden een Surinaamse vader en Nederlandse moeder, red.) spraken we ook een breder publiek aan: blanke én donkere mensen vonden ons leuk.”

Volledig scherm 2 Unlimited in 1996. © Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock

Wat vonden je ouders ervan?

„Ik kreeg heel veel slack van mijn ouders. Ben je gek, zeiden ze? Je hebt eerst geen vwo willen doen, maar de mavo. Nu krijg je heel makkelijk een baan bij de overheid, blijf daar nou rustig zitten. Veiligheid, zekerheid, lalala, maar ik zei: sorry, ik moet gaan. Ik voelde gewoon: dit klopt. Is gonna happen. Toen mijn ouders zagen hoe vastbesloten ik was, hebben ze mij gesteund.”

Wie hingen er vroeger aan jouw muren?

„Michael Jackson en Wham, natuurlijk. Mel en Kim waren mijn grote idolen. Daar kon ik me mee identificeren, zij zijn zoals ik: van gemengde afkomst. Ik vond de muziek fantastisch, ik zong alles mee. Ze hadden van die korte jasjes met brede schoudervullingen, hoedjes, mouw-ophouders. Ik kopieerde het allemaal.”

Heb je je helden ooit ontmoet?

„Mel en Kim helaas niet. Michael Jackson wel. Hij zat op de voorste rij bij de World Music Awards in Monaco waar wij moesten optreden. Hij bobte (danste, red.) op onze muziek mee en gaf een hele dikke thumbs up. Dat was waanzinnig. Op zijn schoot zat trouwens dat jongetje waar later die rechtszaak over is geweest, achteraf gezien heel apart. Anderen heb ik persoonlijk ontmoet: Boys II Men, Whitney Houston, Haddaway, Will Smith, Neneh Cherry, ook al zo’n heldin van me. De jongens van Take That kende ik goed. Na de MTV Awards zaten we meestal met z’n allen in de lobby, met mijn stereo op de grond. Keiharde muziek, één grote party.”

Volledig scherm Anita met haar helden, vlnr Will Smith , Kim Wilde en Public Enemy. © rv

Hoe hield je contact met thuis?

„Ik belde continu collect call naar huis. Vaak na een optreden, midden in de nacht. Ik vond het een zegening dat ik dit mocht meemaken, maar ik miste mijn ouders.

Ben je rijk geworden van 2 Unlimited?

„Niet zo rijk als mensen denken. Ik heb geen miljonairsleven. De wekker gaat gewoon elke dag om 07.00 uur, ik breng mijn kinderen (12 en 3) naar school en de peuterspeelzaal, en ja, Anita doet gewoon haar eigen boodschappen. Het succes is ook al bijna dertig jaar geleden, hè. Wat denk je, dat het geld blijft groeien? Ik heb in die tijd van 2 Unlimited ongeveer zes miljoen omgezet, maar er is veel geld opgegaan aan soloprojecten en de belasting.”

De ruzies met Ray liepen zo hoog op dat hij jou heeft geslagen, schrijft hij in een recente biografie. Klopt dat?

„Het is in interviews afgedaan als een klapje, maar dat was het niet.”

Wat is er dan wel gebeurd?

„Het begon met een klap in mijn gezicht en eindigde liggend in het vieze tapijt van het hotel met Ray op mijn rug. Hij sloeg met zijn vuisten op mij in en trok mijn haar uit. Het was in 1994 in Tokio, we hadden allang niets meer samen. Ray zat die dag op mijn hotelkamer en pakte de telefoon op. Maxim (zanger van de Prodigy) belde om iets af te spreken, een date. Ik vond dat geweldig, ik vond hem leuk. Ray werd kwaad en riep: ‘Je moet met je poten van Anita afblijven’. En hing op. Daar kregen we ruzie over. De volgende dag moest ik naar een arts. Ik had letsel op mijn armen, benen en voorhoofd. Als je naar de clip van Spread your love kijkt, die een dag later is opgenomen, zie je op mijn arm nog pleisters. De producer stelde later gedragsregels voor ons op. Wij moesten hem betalen wanneer we in de fout gingen. Excuse me? Ray heeft mij iets aangedaan. Niet andersom.” Evenzo fel: „Het is dat het nu ter sprake komt, maar ik wil niet bitter overkomen. Ik hoef niet na dertig jaar nog mijn gram te halen.”

Was dit het einde van 2 Unlimited?

„Het begin van het einde. De belangrijkste reden was het conflict met de Belgen, die het leeuwendeel van het geld opstreken. Toen we in 2009 weer samenkwamen – daarvoor moesten we eerst wat dingen uitpraten – heeft de geschiedenis zich na zeven jaar herhaald. De producent wilde dat ik mijn soloactiviteiten zou stoppen. Ook wilde hij muzikaal geen vernieuwing. We kwamen er niet uit."

Volledig scherm Voor het eerst sinds dertien jaar staan Ray en Anita in 2009 weer samen op het podium, op het Museumplein in Amsterdam. © Ade Johnson

,,Ik heb maandenlang in de put gezeten. Wat had ik gvd 25 jaar lang voor dit project gedaan? Daarbij kwamen ook nog wat persoonlijke, emotionele problemen. Het was too much. Ik weet dat ik nog dacht: je moet hier uit, want anders word je weer ziek (in 2009 kreeg Anita borstkanker, red.). En verdomme, ik werd weer ziek. In december is een klein bultje ontdekt en gelijk weggehaald.”