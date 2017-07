Anouk verrassend gewoontjes op Concert at Sea

Haar optreden op de Brouwersdam was vooraf het spannendste evenement van de tweede dag van festival Concert at Sea. Want Anouk was tussen even veilige als trefzekere namen als Racoon, UB40 en Bløf veruit de grilligste keuze op het affiche.



Tegen het decor van de golvende branding, met de meeuwen boven haar stilhangend in de zeebries, was de locatie perfect voor een memorabele show. Die kwam er niet. Voor Anouks begrippen was het optreden aan de Zeeuwse kust zelfs verrassend gewoontjes.



De zangeres kan, geladen met de energie van maanden niet optreden live nog steeds ongenadig uithalen. Dat gebeurde in mei nog in de Amsterdamse Ziggo Dome, maar vergeleken met die vurige concerten was haar Concert at Sea-set nogal timide.