Arjen Lubach scoort opnieuw internationale viral

In de video wordt de suggestie gewekt dat er een Game of Thrones spin-off komt, die zich afspeelt in moderne tijden. Lubach en team produceerden de trailer voor de fictieve serie 'Westeros' in de afgelopen maanden en plaatsten het deze week op een anoniem YouTube-account. In korte tijd werd het miljoenen keren bekeken en verschenen er ronkende artikelen op websites al Vice, Digg, Humo en The Telegraph.



Op diverse internetfora werd de afgelopen dagen druk gediscussieerd over het idee en de vraag wie de video had gemaakt. In een tweede filmpje dat maandagmiddag om 13.00 uur verscheen, openbaart een mysterieuze figuur met capuchon zich als Arjen Lubach. De komiek verzucht dat hij vermoedelijk "terecht is gekomen in een verkeerde televisieserie".