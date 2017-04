Arnold Mühren vond palingsound 'een verschrikkelijk woord'

Dat Volendam nog altijd een broedplaats van talent is, heeft volgens Mühren alles te maken met 'de muzikale infrastructuur' die het dorp met de onweerstaanbare opkomst van de palingsound bezit. ,,Het stikt hier van de bandjes'', legt hij uit. ,,We kennen zelfs een Volendammer Top 1.000 waarin alleen nummers van Volendamse makelij staan."



Veel lokale muzikanten repeteren of nemen op in zijn studio's. Ook (inter)nationale vakbroeders weten de weg naar Mühren te vinden. De grote commerciële successen van Marco Borsato werden er opgenomen. Popmusici als Herman Brood, Gordon, Jan Akkerman, Waylon, André Hazes, Acda en De Munnik en zelfs de Britse skagroep Madness en de Amerikaanse hiphopster 50 Cent togen naar Volendam voor het maken van opnames voor hun nieuwe albums.



De herinnering aan The Cats wordt in ons land nog altijd levend gehouden door twee coverbands: Tribute to The Cats Band en The Cats Aglow, naar het gelijknamige album van The Cats uit 1971.



,,Tribute to the The Cats Band uit Volendam vulde met gemak Afas Live, de voormalige Heineken Music Hall in Amsterdam. Daar gaan toch 6.000 man in. Heel soms treed ik met een van de bands op. Voor één of twee liedjes."



Die optredens doen hem goed. ,,Het mooiste was dat ik laatst een keer op het podium Why meezong, maar een paar zinnen met elkaar verwarde. Terwijl die jongens mijn liedjes tot in de perfectie kennen."