Auteur Alexandra Terlouw (82) overleden

Alexandra Terlouw-van Hulst behoorde volgens uitgever Marie-Anne van Wijnen van uitgeverij De Kring tot het selecte gezelschap van debutanten die juist niet onopgemerkt bleven. De man van Tsinegolde kwam uit in 2013 en vertelt het verhaal van een meisje dat in oorlogstijd in een harmonieus gezin een gelukkige jeugd heeft, ondanks dat haar ouders beide actief waren in het verzet. ,,Het was heel erg autobiografisch en het was een succes. Ze wilde dit verhaal heel graag vertellen, uit respect voor haar vader. En ook omdat je bijna nergens oorlogsverhalen leest vanuit het perspectief van jong meisje dat gelukkig is'', aldus de uitgeefster.

Bijdrage

De schrijfster werd in 1935 geboren in Amsterdam en ontmoette haar latere echtgenoot Jan Terlouw tijdens haar studie wiskunde. Die maakte ze niet af, ze stapte over op algemene taalwetenschappen. Het was Alexandra die het eerste werk van haar man opstuurde naar een uitgever. Daarmee leverde ze een belangrijke bijdrage aan diens schrijverscarrière. Later hielp ze bij het schrijven en bij correctiewerk. In 1976 won ze een Zilveren Griffel met haar vertaling van Lynn Halls Sticks and Stones. Zelf bracht ze in 2014 nog het boek Eén vrouw, twee mannen uit, een moderne Koning Arthur-vertelling.



,,Ze komt in herinnering als een betrokken, sociaal bewogen iemand'', vertelt uitgeefster Van Wijnen. ,,Een vrouw die alles heel charmant aanpakte, heel goed wist wat ze wilde en daardoor veel voor elkaar kreeg. Een spil in haar familie ook. Ze was me heel dierbaar.''