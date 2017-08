Baby Hazes niet helemaal lekker en Kim van Kooten huilt stiekem

Kanye West eist miljoenen van verzekeraar na burn-out

Kanye West klaagt verzekeraar Lloyds aan omdat deze weigert een schadevergoeding uit te keren, nadat de rapper in november zijn Saint Pablo Tour om gezondheidsredenen afblies. Uit documenten in handen van The Hollywood Reporter blijkt dat Lloyds gedurende acht maanden meerdere onderzoeken liet uitvoeren naar de mentale fitheid van de rapper. West is het getreuzel beu en eist 8,5 miljoen euro van Lloyds.