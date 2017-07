Bas Kosters opent Amsterdam Fashion Week met kleurrijke show

De oplage van symbolisch 3900 shirts, net zo veel als het aantal tijgers in het wild, is te koop via de website van het WNF. Kosters: ,,In het dagelijks leven kom je de tijger overal tegen; als print op een telefoonhoesje, een badjas of als foto aan de muur. Het is bizar om je te realiseren dat er in het wild nog maar 3900 tijgers zijn. Een eeuw geleden waren het er nog 100.000! Om die boodschap over te brengen heb ik 3900 limited edition shirts ontworpen. Er zijn er echt maar 3900 en weg is weg."