BBC leert snel: gelijke beloning voor Dr. Who Jodie Whittaker

Vajèn van den Bosch ‘Ik mag Gloria Estefan altijd bellen’

20 juli Het zijn grote salsaschoenen om te vullen. Die van Queen of Latin Pop Gloria Estefan. Toch deinst musicaltalent Vajèn van den Bosch (19) er niet voor terug. Na haar ontmoeting woensdag met de wereldster en haar man gaat ze de repetities van On Your Feet met extra veel vertrouwen tegemoet. En als ze vragen heeft? Dan mag ze Gloria Estefan gewoon even bellen.