Beau van Erven Dorens in de race voor Nipkowschijf

Er was de laatste jaren veel kritiek op de Nipkowschijf die te vaak zou gaan naar matig bekeken VPRO-programma's. The Amsterdam Project met Beau van Erven Dorens die een jaar lang verschillende daklozen volgde en begeleidde, is van RTL 4, de al meermaals bekroonde docuserie Schuldig is van de Humanistische Omroep en de dramaserie De Zaak Menten (met Guy Clemens) werd uitgezonden door Omroep MAX. Alle titels scoorden rond de miljoen kijkers of meer.



Eva Jinek krijgt van de jury een eervolle vermelding. De presentatrice was naast haar eigen talkshow (Jinek) ook te zien in Pauw & Jinek: De Verkiezingen en de reisserie De Verenigde Staten van Eva.



Documentairefilmer Frans Bromet krijgt een Ere Nipkowschijf voor zijn gehele oeuvre. De uitreiking vindt volgende maand plaats. Vorig jaar won uiteindelijk Zondag Met Lubach de Zilveren Nipkowschijf.