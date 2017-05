Belastingdienst legt beslag op woning Patricia Paay

Uit kadastrale documenten blijkt dat Paay de inkomstenbelasting over de jaren 2013, 2014 en 2015, de omzetbelasting over 2015 en 2016 en de zorgverzekeringswet over 2013 en 2014 niet of slechts deels heeft betaald. ,,Het beslag strekt mede tot verhaal van kosten van vervolging en executie en van (invorderings)-rente, voor zover verschuldigd'', luidt het afschrift. Hoe hoog de belastingschuld van La Paay is, is onbekend, maar Bekendeburen.nl spreekt van 100.000 euro.