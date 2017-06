'Belteam wordt belangrijker'

Veel programma’s hebben al hun zomerstop, maar Opsporing Verzocht gaat traditioneel altijd wat langer door. Half juli gaat het even vijf weken uit de lucht. Evalueert het team dan het nu nog lopende seizoen? ,,We evalueren voortdurend'', zegt Anniko van Santen. ,,Want we willen elke week het onderste uit de kan halen. We krijgen in het nieuwe seizoen in ieder geval een nieuw decor en het belteam op de achtergrond krijgt dan een nog prominentere rol. Dat is belangrijk, want er zijn nog steeds mensen die denken dat veel op tv doorgestoken kaart is. Dit zijn échte politiemensen die live échte telefonische tips aannemen. Dat is een essentieel onderdeel van het programma. Daarom willen we het nog meer versterken in het komende tv-jaar.''



Er komen vanavond verschillende zaken voorbij. Zoals een bizarre dubbele overval op een filiaal van Domino’s Pizza in Rotterdam. ,,Er kwam een gewapende man binnengelopen die het personeel dwong naar achteren te gaan. Terwijl die man met zijn overval bezig was, kwamen er twee nieuwe overvallers binnen, die de andere gewapende man niet kenden. Dat verzin je niet. We hebben één van de slachtoffers vanavond onherkenbaar in beeld. Een meisje wier telefoon is meegenomen en daar staan foto’s op van haar overleden moeder. Eén van de daders is goed in beeld, dus we hopen dat deze zaak snel opgelost wordt.''



Een andere tragische zaak is het verhaal van een gymleraar die in april zwaargewond op straat in Amstelveen werd aangetroffen. De man is kort daarna aan zijn verwondingen overleden. Hij was heel geliefd bij zijn leerlingen. Niemand weet precies wat er is gebeurd. Zijn vrouw en een vriend vertellen erover in de uitzending. Bij veel zaken zie je dat juist die onduidelijkheid over de toedracht het verdriet nog veel zwaarder maakt.''