Benja Bruijning en Ricky Koole in Van God Los

Tiger Woods woedend: erotische site publiceert toch naaktfoto van hem

9:01 Waar golflegende Tiger Woods (41) voor vreesde is ook echt gebeurd. De erotische website Celeb Jihad heeft een naaktfoto van hem gepubliceerd. Op het kiekje, dat door hackers werd ontvreemd uit de gsm van zijn ex-vriendin - meervoudig alpineski-kampioene Lindsey Vonn (32) - is Woods in vol ornaat te zien met zijn geslacht in redelijke staat van opwinding.