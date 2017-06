Bertie grapt over 'avontuurtjes' als stand-up comedian

InterviewBoerin Bertie Steur maakt haar debuut als stand up comedian in het tweede seizoen van Celebrity Stand-up op Comedy Central . Dat worden grappen over haar uitgaanstijd in de Roxy en rare mensen in haar achtertuin. ,,Sommige fans zijn echt schaamteloos.”

Jij en stand-up comedy, dat is niet meteen een voor de hand liggende combinatie.

,,Inderdaad. Misschien dat ik mensen zelfs ga verrassen, want ze verwachten toch niets van mij. De meeste kijkers kennen mij nog steeds van Boer zoekt Vrouw en herinneren zich vooral dat ik heel stil was. Toen ik hiervoor benaderd werd, zag ik er wel een uitdaging in. Camera’s interesseren me niet zoveel, maar een zaal vol publiek voor mijn neus is toch wel een heel ander verhaal. En je moet het in je eentje doen.”

Hoe kom je tot de grappen?

,,Een team van zeer ervaren schrijvers heeft me geholpen. Ik heb ze een middag leuke anekdotes moeten vertellen over vroeger.”

Dus geen grap in de trant van ,,Komt een boerin bij de dokter…”?

,,Nee, het gaat heel weinig over mijn werk en ook niet over Boer zoekt Vrouw. Het gaat meer over dingen die ik vroeger heb meegemaakt. Ik vertel onder meer over de jaren negentig. De tijd dat ik nog uitging in Amsterdam en regelmatig in de Roxy te vinden was. Ik was wel een redelijke stapper. Dat verwacht je misschien niet.”

Was jij dan degene die het licht uitdeed?

,,Nou, ik was zeker niet één van de eersten die wegging. Ik vertel iets over mijn avontuurtjes. Het was een leuke tijd en ergens ook noodzaak, omdat ik op vrouwen val en in Zeeland is het moeilijk om een leuke vrouw in het uitgaansleven te vinden.”

Anekdotes zijn leuk, maar je moet het ook nog goed kunnen overbrengen.

,,Als ik iets oplees, heb ik de neiging om heel snel te praten. Je moet ook echt de tijd nemen om dingen goed uit te spreken en dat de grap kan bezinken bij de mensen. Ik vond dat het uiteindelijk goed ging, maar ik ben geen moppentapper.”

Heb je thuis geoefend?

,,Mijn vriendin kon helaas niet bij de opnames zijn, dus de avond daarvoor heb ik het speciaal voor haar en nog twee andere goede vriendinnen in de huiskamer opgevoerd. Dat was eigenlijk heel stom. Je staat in totaal de verkeerde setting.”

Voelde je je kwetsbaar?

,,Ja, dat denk ik wel. Je staat een performance te doen voor drie mensen die je goed kennen. Dat is echt in your face. Ze zaten wel te grinniken, dus toen dacht ik: dan zit het wel goed.”



Heb je überhaupt iets met stand-up comedy of cabaret?

,,Ik vind Claudia de Breij heel goed, maar hou niet van die types als Bert Visscher. Die is mij te druk. Dat is meer lach-of-ik-schietgenre. Ik hou meer van inhoud.”

Je wordt best vaak gevraagd voor tv-programma’s. Wil je zelf niet presenteren?

Weifelend: ,,Ik weet niet of ik daar echt geschikt voor zou zijn. Ik ben dus best kort van stof. Als ik naar interviewprogramma’s kijk, hoor ik de presentatoren een heel verhaal ophouden. Die luisteren graag naar zichzelf. Dat vind ik erg vermoeiend en dan zap ik snel door. Ik zou zelf heel korte vragen stellen. Maar misschien vinden ze dat juist wel heel verfrissend.”

Anderzijds hoef je niet per se in de picture, vertel je regelmatig.

,,Met mijn privacy was het wel helemaal afgelopen na mijn deelname aan Boer zoekt Vrouw. Ik word daar nog het meest op aangesproken. Afgelopen weekend nog tijdens een weekend in Tiel waar we in een hotel verbleven. Ik zie dan van alle kanten mensen naar me kijken. Dan weet ik al weer waar het over gaat: Boer zoekt Vrouw. Soms zou ik het weleens uit willen zetten. Als je ergens privé bent, kan het ongemakkelijk zijn.”

Toch geen spijt achteraf?

,,Geen privacy hebben is een minpunt, maar door Boer zoekt Vrouw heb ik ook kunnen meedoen aan Expeditie Robinson. Dat was een geweldige ervaring. Ik heb door Boer zoekt Vrouw mijn vriendin Rosita ontmoet, ook al heeft daar wel een tijdje tussen gezeten. Het heeft me dus heel veel gebracht. Al met al was het zeker wel de moeite waard.”

Vertel je tijdens je performance nog over gekke situaties met fans?

,,Het is meer dat ik last heb van mensen die hier zomaar bij mij thuis aan komen waaien. Ze staan gewoon bij mij in de tuin naar binnen te koekeloeren. Ik vind dat toch wel een beetje gek. Dat ze door het programma weten waar ik woon, zegt nog niet dat ik dit oké vindt. Ik stuur ze nu weg, maar ik heb een paar keer gehad dat ik te verbouwereerd was om actie te ondernemen. Het zou in mij nooit opkomen om dat te doen. Maar er zijn dus types die dat heel logisch vinden.”

Je hond er op af sturen dan maar?

,,Nou die is inmiddels elf, dus dat zal ik hem maar niet meer aandoen. Maar je maakt dus hele gekke dingen mee met mensen. Ik liep een keer met mijn vriendin op de markt in Renesse en er komt een man naar ons toe die vraagt: ‘Mag ik een foto van jullie maken?’ Wij vonden dat prima. Maar hij zei er meteen achteraan: ‘Trouwens, anders had je maar niet aan dat programma mee moeten doen.’ We waren totaal verbijsterd en zo staan we ook op de foto. Schaamteloos.”

