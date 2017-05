Beyoncé heeft supervolle lippen door zwangerschapskwaaltje

Noel-Schure somt ook op dat voeten en zelfs tandvlees kunnen opzwellen. ,,En soms heeft het invloed op je spraak en de manier waarop je kauwt.'' Ze sluit haar relaas af met ,,Misschien moet je naar een winkel waar geluk te koop is, want dat heb je duidelijk nodig.''



Op recente foto's van Queen Bey, die deze zomer met haar man Jay Z een tweeling verwacht, is te zien hoe haar lippen een stuk voller zijn dan voor haar zwangerschap. Realityster Kim Kardashian had ook last van opgezwollen lippen, toen ze in 2013 zwanger was van dochter North West. Bij een instagramfoto schreef ze toen ter tijd: ,,Niet meer onder controle.''