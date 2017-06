'Bieber op Pinkpop? Dat kan niet waar zijn'

Goed beschouwd is de komst van de 23-jarige Canadese hitzanger echter slechts een voortzetting van het beleid dat Pinkpop al jaren eerder inzette, nadat concertorganisator Mojo als mede-eigenaar de macht over de programmering naar zich toe trok. Het bedrijf had met Lowlands al een groot eigen festival en wilde de verschillen met Pinkpop extra aanzetten. De rolverdeling werd duidelijk: Pinkpop voor de massa, Lowlands voor vooruitstrevende liefhebber.



En wie het grote publiek wil bespelen, kan de hitparades niet blijven negeren. Natuurlijk bleek het aanspreken van het segment der rockveteranen – Bruce Springsteen in 2009 en 2012, de Rolling Stones in 2014 en vorig jaar Paul McCartney – een slimme zet. Maar die buitencategorie is maar klein en bovendien niet op afroep beschikbaar.



Dus kondigde Smeets afgelopen najaar al aan dat Pinkpop ‘anders’ gaat worden. Hiphop en dance zijn immers al zeker vijf jaar de dominante muziekstromen bij de jeugd. En wie een nieuwe generatie festivalgangers aan zich wil binden, moet die genres dus een serieuze plek in de programmering bieden.



Spannend wordt het niettemin wel. Want hoe reageert het traditionele Pinkpop-publiek, gewend aan meegalmbare festivalrock, op de nieuwkomers? Bieber houdt er tijdens zijn eigen optredens namelijk andere normen op na dan de doorsnee rockband. Playbacken is bijvoorbeeld geen zonde. Sterker: Bieber deed tijdens zijn laatste Nederlandse show in de Gelredome niet eens moeite om te verbergen dat hij niet live zong.