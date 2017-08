Blanke acteur stapt zelf op na ophef over 'whitewashing'

Patricia Paay: Schaamte over plasseksfilmpje is iets gezakt

28 augustus Patricia Paay (68) worstelt nog dagelijks met de gevolgen van het uitlekken van haar geruchtmakende plasseksfilmpje. De pikante beelden verschenen in februari heel even op sociale media en werden massaal in Nederland en België gedeeld. ,,Het gevoel van schaamte is wat gezakt, maar de confrontatie met mensen die me op straat aankijken, blijft moeilijk.''