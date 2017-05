Boef reageert op beschuldiging: Niet gezegd dat ik geen zin had

Boef heeft het idee dat de boze Esma geen flauw benul heeft van de gevolgen van haar Facebookpost. ,,Ik word nu zwartgemaakt in de media voor iets wat ik niet gedaan heb", luidt zijn verklaring. Naar eigen zeggen zet de rapper zich keihard in voor zijn fans en wil hij ook weer positiever in het nieuws komen. Daar helpt deze beschuldiging hem niet bepaald bij.



Toch laat Boef zich niet kennen. Hij geeft aan dat hij Esma's rol als zus wel degelijk begrijpt. ,,Ik snap best dat het echt klote is voor je broertje en dat dit je pijn doet als zus. Maar dan had je ook eerst bij mij of mijn management kunnen checken wat het verhaal is, in plaats van mij belachelijk maken."



Om de verdrietige Sem toch nog een beetje op te fleuren is Boef van plan om een videoboodschap voor hem op te nemen. ,,Want los van dat ik wel echt pissig ben dat je zo met de situatie bent omgegaan, wil ik die strijder niet met lege handen laten zitten."