Boer Herman en Fleur willen samenwonen in de Provence

Want samenwonen in zijn ouderlijk huis, waar ook zijn zusje Meike woont, lijkt het stel niets. ,, Dat moet gewoon niet. Dan in een ander huis. We kijken daarom naar de mogelijkheden voor de toekomst.''



Vorige maand nog stelde Herman dat hij het rustig aandoet als het gaat om samenwonen. ,,Dat zou toch veel te snel zijn na een half jaar. Maar we skypen elke avond. Slaan bijna nooit over. Al missen we dan wel heel erg dat we elkaar geen knuffel kunnen geven.’’