Boer Marc en Annekim zetten na acht maanden punt achter liefdesrelatie

De in het Afrikaanse Zambia wonende boer Marc is weer vrijgezel. Volgens de KRO-NCRV is de relatie van de aantrekkelijke tilapiakweker met de eveneens in Zambia wonende Annekim na acht maanden voorbij. De twee hebben vorige week een punt achter hun relatie gezet, omdat ze merkten dat de liefde niet sterk genoeg is voor een duurzaam samenzijn.

Volgens Marc, zo laat hij weten, hebben hij en Annekim een geweldige tijd gehad. Hij heeft absoluut geen spijt van zijn deelname aan het afgelopen seizoen van de kijkcijferhit Boer zoekt Vrouw waarin hij zo ongeveer bedolven werd onder de brieven van geïnteresseerde dames. ,,Ik ben het programma heel dankbaar dat Annekim op mijn pad is gekomen. Helaas is onze liefde niet voor altijd gebleken en dat is natuurlijk een verdrietige conclusie.''

Annekim in een eerste reactie op de breuk: ,,Ik merkte de laatste tijd dat ik me meer en meer op mijn werk stortte en minder de behoefte had om bij Marc te zijn. Dat heeft me aan het denken gezet. Marc en ik hebben daarover gepraat en toen naar elkaar uitgesproken dat het beter zou zijn als we uit elkaar gingen.'' Annekim zit nu zes weken in de bush voor een project, Marc is nog altijd druk op de viskwekerij. Na die tijd hopen ze op vriendschappelijke basis met elkaar verder te kunnen.

Een paar maanden geleden, tijdens de BZV-reünie, leek er nog geen vuiltje aan de lucht tussen de twee. Tegen deze site vertelde Marc: ,,Misschien dat het voor veel mensen als doorgestoken kaart voelt, dat ik op Annekim uit Zambia ben gevallen. Maar ik was hier niet eerder tegengekomen en als dat wel was gebeurd, was ze nog niet op mij gevallen door mijn lompe grapjes. Maar ze klopt gewoon bij mij. Als ik alle wensenlijstjes in mijn hoofd afvink heeft zij alles.’’ En Annekim over Marc: ,,Ik ben heel gelukkig. Het is een sprookje.'' Het stel dacht zelfs al na over de toekomst waarin zeker plek zou zijn voor een kindje. Marc: ,,Dat lijkt me echt geweldig.''

Volledig scherm Annekim. © KRO