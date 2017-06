Boer Tom bouwt droomhuis met zijn Marieke

Op Instagram maakt 'Tom Groot Agrarisch Freelancer' het blijde nieuws bekend. ,,Whoehoe! Het begin is er, gisteren zijn de vloerplaten gebracht voor de bouw van ons huis, #hetgaatgebeuren", schrijft hij door het dolle heen bij een kiekje waarop hij en Marieke hun armen enthousiast in de lucht steken. Om zijn bijna 2200 volgers op Instagram een indruk te geven van zijn toekomstige paleis, deelt hij meerdere foto's. Op één van de plaatjes is hij druk in de weer met een machine waarmee hij al enkele vloerplaten van de stapel heeft gehaald. De agrariër deed in 2015 mee met het populaire programma Boer zoekt Vrouw. Hij werd door kijkers direct bestempeld als hunk en ontving maar liefst 1800 liefdesbrieven. Het leek er sterk op dat hij zou eindigen met de blonde Rimke. Die romance was echter van korte duur. Aan het einde van het seizoen bleken ze toch niet voldoende bij elkaar te passen.

Samenwonen

Enkele dagen na de opnames van de reünie leerde Tom zijn huidige liefde kennen: Kim Ploegers. De twee bleken gemeenschappelijke vrienden te hebben en zagen elkaar weleens op verjaardagen. Op een feest in Schagen sloeg de vonk over.



Sindsdien is het dikke mik tussen het stel. Kim, die in het dagelijks leven schooljuf is, bekende al eerder in een special van Boer zoekt Vrouw dat ze na haar werk altijd naar de boerderij van Tom gaat . ,,Het is eigenlijk gewoon samenwonen. Het gaat onwijs goed. We zijn altijd samen."



Hoelang de twee voor het bouwen van hun huis uittrekken, is nog niet bekend.