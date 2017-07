Bonnie na drankroddels: Niemand wordt oud met alleen een fles Spa

Volgens Bonnie St. Claire , zo liet ze met gebroken stem aan Shownieuws weten, raakt de kritiek die ze de laatste tijd krijgt haar recht in het hart. ,,Ik probeer alle negatieve dingen naast me neer te leggen. Desondanks raakt het me wel.'' Bonnie geniet nog steeds met vole teugen van het leven. Over optredens die zouden zijn gestaakt wegens te vals zingen of zichtbare dronkenschap is ze duidelijk. ,,Het is allemaal niet waar. Niemand kent mij. Ik ben niet de persoon die mensen denken.''



De zangeres wil ondanks alle commotie met opgeheven hoofd doorgaan met optredens in het land. En het leven blijven vieren. Met tranen in de ogen en een ietwat dubbele tong door vermoedelijke de emoties: ,,Wat ze ook over mijn schrijven, niemand kan mij mijn passie ontnemen. En dat is zingen.''



Bonnie St. Claire zou medio juli met een borreltje te veel op, op een podium in het Brabantse Nuenen hebben gestaan. En kort daarvoor zou ze in een andere gemeente van het podium zijn gehaald omdat ze geen noot meer zuiver kon zingen. ,,Allemaal onzin. Dat zou ik mensen natuurlijk nooit aandoen'', stelde ze achteraf. Na het optreden in Nuenen kwam ze gelijk met een reactie op Facebook. ,,,Schijnbaar zal ik mijn leven lang dit soort dingen blijven horen en moet ik me daar bij neerleggen.'' Ze vindt het jammer dat amper wordt gesproken over haar optredens. ,,Dat doe ik regelmatig en dan gaat het dak eraf. Daar hoor je niemand over.''