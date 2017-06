Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito heeft Nederlandse vriendin

Tim Douwsma dolblij met acteerprijs voor hoofdrol in film Spaak

14:31 Tim Douwsma is gisteravond in de prijzen gevallen met zijn eerste grote filmrol, de hoofdrol in Spaak. De zanger, acteur, presentator en musicalster kreeg de Ziggo Best Acting Talent Award tijdens het Grand Gala Event van het SCENECS Filmfestival in Hilversum.