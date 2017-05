Breuk Mattie en Wietze in documentaire

De breuk tussen Mattie Valk en Wietze de Jager stelt Van Warmerdam nu voor de vraag wat de gevolgen zijn voor zijn werk. ,,Ik kan me inderdaad voorstellen dat dit een natuurlijk einde is van de documentaire die ik maak over het tweetal. Maar eerlijk gezegd weet ik niet precies wat de consequenties voor de film zijn. Is de documentaire nu klaar of is er nu helemaal geen documentaire? Hoe nu verder is voor ons de vraag. Dat weet ik zelf ook nog niet."



Van Warmerdam, die goed contact heeft met Mattie en Wietze, volgt momenteel een maand lang de Giro d'Italia voor deze site. ,,Dat geeft me niet de kans om hier direct op in te springen'', zegt Van Warmerdam. ,,Ik heb de afgelopen tijd mee kunnen draaien terwijl er veel aan de hand was."