Brief lekt uit: 'Radiomaker Rob Stenders afserveren is van de zotte'

Rob Stenders raakte recent in de problemen omdat hij koos voor een transfer van AVROTROS naar zijn ‘oude vertrouwde nest’ BNNVARA. Hij had erop gerekend dat hij Platenbonanza, dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur op Radio 2, kon blijven maken. Maar de NPO besliste anders: het tijdslot bleef toch bij AVROTROS. Namens die omroep presenteert nu Annemieke Schollaardt, die overkomt van 3FM. BNNVARA en Stenders zijn al weken in gesprek met NPO-radiobaas Jurre Bosman, die gaat over de toewijzing van de uren.



,,Rob kreeg bij de transfer zo goed als de toezegging dat hij het programma mocht houden. Nu is het de nek omgedraaid, omdat ze er een vrouw wilden hebben’’, zegt Harding tegen deze krant. ,,Ik dacht dat die politieke spelletjes van de publieke omroep allang tot het verleden behoorden. Dit is echt te zot voor woorden.’’



BNNVARA, Stenders’ nieuwe baas, schaart zich achter de brief van Harding. ,,Uit het hart van een radiodier in hart en nieren, die ruimschoots heeft bewezen te weten wat radioluisterend Nederland wil’’, aldus omroepbaas Gerard Timmer. ,,Een oproep waar ik het alleen maar hartgrondig mee eens kan zijn. Die aansluit bij de inzet waarmee BNNVARA poogt Rob terug te krijgen op primetime op Radio 2.’’