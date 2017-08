Britney Spears in doodsangst als man podium bestormt

video Jim vlogt Spaanse lessen en ontmoeting met Gloria en Emilio Estefan

16:55 Musicalacteur Jim Bakkum reisde naar New York om daar op Broadway een voorstelling bij te wonen van de swingende musical On Your Feet, waarvan de Nederlandse versie 29 oktober in première gaat in het Beatrixtheater. Speciaal voor deze site houdt Jim een vlog bij over zijn belevenissen. Deze week ontmoet hij Gloria Estefan en haar man Emilio in Miami.