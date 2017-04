Britse Vogue krijgt voor het eerst man aan het roer

Sinds het bestaan van het leidende vrouwenblad staan er vrouwen aan het roer. Tot nu. Enninful vervangt Alexandra Shulman, die na 25 jaar afscheid neemt. Al sinds ze haar vertrek aankondigde gonsde het van de geruchten over haar mogelijke opvolger. ,,Edward is een van de meest getalenteerde en succesvolle moderedacteuren ter wereld”, aldus Jonathan Newhouse, CEO van Condé Nast International die de keuze bekendmaakte in een persbericht.



Enninful was jarenlang actief voor zowel de Amerikaanse als de Italiaanse Vogue, maar werkt sinds 2011 als creatief- en modedirecteur voor het New Yorkse W Magazine. De 47-jarige Enninful werd geboren in Ghana en verhuisde als kind naar een Londense buitenwijk. Hij zit al sinds zijn zestiende in de modewereld. Hij werd destijds in een Londense metro ontdekt als model, maar werkte eerder ook als stylist en adviseur bij gerenommeerde modehuizen als Dior en Gucci. Hij was op zijn negentiende ook al de jongste fashion director bij het blad i-D Magazine.



In 2014 kreeg Enninful, die 539.000 volgers op Instagram heeft, de Isabelle Blow Award for Fashion Creator en eind vorig jaar werd hij opgenomen in de Orde van het Britse Rijk (OBE) voor zijn inspanningen om de diversiteit te promoten in de modewereld. ,,Als je de 18-jarige versie van mijzelf had verteld dat dit op een dag mogelijk was, dan had hij je niet gelooft."