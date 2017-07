BZV-schapenboer Jan gaat trouwen met zwangere vriendin Rianne

De van Boer zoek Vrouw bekende Texelse schapenboer Jan gaat dit najaar trouwen met zijn vriendin Rianne. De twee leerden elkaar in 2015 kennen tijdens de agrarische datingserie. Rianne, zo laat ze weten op de BZV-site , verwacht op 23 september haar eerste kindje: een jongetje. Tijdens de huwelijksplechtigheid in de stal is ze volgens eigen zeggen hoogzwanger.

Rianne is inmiddels voorbereid op een bruiloft met een dikke buik. ,,Ik heb een ivoorkleurige zwangerschapsjurk gekocht. Trouwjurken hebben vaak zo’n korset, maar deze jurk is stretch, dus dat sluit mooi aan op mijn buik." Jan heeft volgens Rianne nog geen kostuum gekocht. ,,Hij heeft nog niets uitgezocht want hij is as usual best wel laat, haha! Maar ik verwacht niet dat hij in pak gaat, want een jasje past niet bij hem. Misschien iets met bretels en een leuke blouse."

Jan en Rianne runnen een succesvolle schapenboerderij en camping waar ze zelfs op de grote dag nog actief zullen zijn. ,,De ochtend gaan we eerst lekker werken, want dat moet ook gewoon gebeuren. Maar alleen wat er nodig is hoor." Daarna kan het stel gewoon thuis blijven, want de hele bruiloft is op de boerderij. ,,We doen alles in de stal. Trouwen en de receptie aan de ene kant van de stal en aan de andere kant staan de tafels klaar voor het diner."

Buikje

Rianne is niet alleen openhartig over de aanstaande bruiloft. Ook over haar zwangerschap geeft ze wat details prijs. Dat ze een jongetje verwacht is volgens haar 'extra leuk'. ,,In de familie van jan worden alleen maar meisjes geboren." Voor Jan wordt de zwangerschap ook steeds leuker. ,,Sinds kort voel ik de baby echt in m’n buik, dus Jan zit dan ook te kijken en probeert de baby te voelen. Maar daarvoor is het nog te vroeg."

Rianne voelt zich, zo is te lezen op de site van het KRO-NCRV-programma, uitstekend. Zij en Jan zijn druk bezig met de babykamer. ,,Die schiet al lekker op. Het behang hebben m’n ouders gedaan, de vloerbedekking ligt er nu in en het schilderen is gebeurd. De babykamer wordt niet blauw maar bruin met mintgroen, want mochten we de volgende keer een meisje krijgen, kun je alles weer gaan aanpassen."