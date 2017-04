'Caitlyn heeft geslacht al operatief laten veranderen'

Update Kijkers winden zich op over fat shaming-spel 'dik of zwanger?'

10 april Dik of zwanger? Op sociale media is vandaag ophef ontstaan over het KRO-NCRV-programma Neem je zwemspullen mee waarin onder meer wordt geraden of een vrouw zwanger is of niet. Boze twitteraars maken melding van een bizar spelletje fat shaming.