Catherine Zeta-Jones heeft thuis voor vermogen aan exclusieve crèmes

Internet Oscars voor Lady Gaga, Coldplay en Lamar

16:26 Lady Gaga, Coldplay, Kendrick Lamar en Solange behoren dit jaar tot de vele winnaars van de Webby Awards, ook wel bekend als de 'internet-Oscar'. Ook de talkshows Jimmy Kimmel Live en The Ellen DeGeneres Show vielen in de prijzen net als de tv-serie Game of Thrones en de film Deadpool.