Céline Dion zingt simpelweg steengoed in GelreDome

Aantal sterren: drie

Zou het een publieke rouwdienst worden? Céline Dion is sinds het overlijden van haar man en ontdekker René Angélil immers in haar media-optredens nog vol van verdriet. Maar na anderhalf jaar publieke rouw is Dion duidelijk weer terug in haar vertrouwde ritme. Ze zong in de uitverkochte Arnhemse GelreDome vol zelfvertrouwen, ontspannen én simpelweg steengoed. Dion toonde zich losser dan je van haar permanente residentie in klatergoudhoofdstad Las Vegas zou verwachten. Ze maakte zelfs grapjes over haar verblijf daar ('Nee, ze houden me er niet gevangen. En nee, mijn carrière is ook niet gezonken als de Titanic') en mengde zich vanaf de bühne in een discussie op de vloer. Daar poogde een beveiliger de fans weer in hun stoeltjes te dringen. 'Eh meneer, ik heb er net 20 minuten over gedaan ze allemaal overeind te krijgen. Ze blijven gewoon staan'.

En waarom ook niet? Oké, het repertoire van Dion is bij vlagen uitgesproken klef. Ballades als All By Myself, The Beauty & The Beast en schipbreukhymne My Heart Will Go On zijn zelfs een aanval op het tandglazuur. Maar in elke song hoor je een zangeres die haar vak verstaat. In tijden waarin playback eerder regel dan uitzondering lijkt bij grote popsterren was Dions misthoorn-sterke stem een verademing om te horen.