Channing Tatum geniet van Amsterdamse rondvaart

De 37-jarige acteur is in Nederland voor de promotie van zijn nieuwe film, de actiekomedie Logan Lucky . Het is een van vele titels van Tatum die in korte tijd de bioscopen bereiken. Het compliment van hardst werkende acteur van Hollywood wuift hij echter weg. ,,Ik heb een paar jaar terug echt periodes gehad dat ik een jaar lang alleen maar op de set stond", legt hij uit. ,,Maar dat doe ik niet meer. Sinds ik een dochter heb, wil ik alleen maar dingen maken waar ik in geloof. Het moet echt een heel leuk project zijn wil ik daarvoor maandenlang van huis zijn."

Logan Lucky was zo'n project, beklemtoont hij. Magic Mike van regisseur Steven Soderbergh was een mijlpaal in zijn carrière; Tatum zegt eigenlijk standaard ja als de filmmaker hem weer vraagt voor iets nieuws. Bovendien biedt de misdaadkomedie, over twee aan lager wal geraakte broers die besluiten uit armoede een overval te plegen, een onderliggende boodschap. ,,De film vertelt over gewone Amerikaanse gezinnen die het heel moeilijk hebben. In gebieden als West Virginia zijn alle kolenmijnen gesloten. Er is daar geen ander werk, en families hebben geen geld om te verhuizen."