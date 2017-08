Channing Tatum: Mijn lichaam protesteerde tegen extra kilo’s

Waar de meeste Hollywoodsterren zich tijdens de promotie van hun nieuwe film laten interviewen in chique hotels, stapt Channing Tatum vanuit de taxi zo The Red Light Bar in Amsterdam binnen. Dat hij zich in een coffeeshop midden op de Wallen bevindt, is duidelijk nog niet doorgedrongen als hij vertelt dat hij wel vaker interviews heeft ‘in een bar’. ,,Niets bijzonders’’, zegt Tatum nonchalant. Maar even later vraagt iemand uit zijn entourage of er alsjeblieft een raampje open kan. De rookdampen van de avond ervoor slaan op de longen van de Hollywoodster. En laat Channing, die toegeeft in zijn jongere jaren ook ‘wel eens gek te hebben gedaan in het Amsterdamse nachtleven’, nou net astmatisch zijn.



De kroegsetting past evenwel bij het personage dat hij speelt in Logan Lucky. Jimmy Logan is een door pech geplaagde simpele Amerikaan die woont in een mijnwerkersdorpje in West-Virginia. Een plek waar meer dromen sneuvelen dan uitkomen. Hij besluit samen met zijn broer de kassa te stelen van een groot racecircuit in de hoop met dat geld een beter leven te kunnen leiden. Wat volgt is een krankzinnige overval, die doet denken aan de minder gelikte versie van Ocean’s Eleven (gemaakt door dezelfde regisseur, Steven Soderbergh).

Tatum, wiens afgetrainde fysiek in Magic Mike zijn definitieve doorbraak betekende, moest voor deze misdaadkomedie wat minder in de gewichten hangen en 20 kilo aankomen. Zijn dieet bestond voornamelijk uit een onbeperkte hoeveelheid hamburgers, pizza’s en bier. ,,Het was fijn om eens niet te trainen, eens niet te letten op wat en wanneer je eet, maar mijn lichaam voelde niet meer goed tegen het einde van de film. Ik dronk te veel bier. Mijn lichaam ging protesteren tegen de extra kilo’s. Ik eet graag gezonder dan dat’’, vertelt de 37-jarige acteur. Hij had het er desondanks voor over. ,,Ik vond het passend voor de rol. De mensen in West-Virginia hebben het niet makkelijk. Ze zijn allang blij dat er ’s avonds iets te eten op tafel staat.’’

Het is de tweede keer dat er, weliswaar losjes, een film is geïnspireerd op het leven van Channing Tatum. In Magic Mike was hij weer even een stripper, net zoals hij dat op 19-jarige leeftijd een paar maanden was. Voor Logan Lucky werd het script geschreven met zijn levensloop in het achterhoofd. Wat als Channing nadat hij met zijn school stopte geen stripper was geworden, maar was teruggekeerd naar het arme, landelijke dorpje waarin hij opgroeide? ,,Ik vond het een leuk idee. Ik ben zelf naar Miami getrokken. Het was alsof ik de loterij won toen ik daar na wat baantjes werd ontdekt als model en zo de hele wereld over kon reizen.’’

De ellende van Jimmy Logan - een geblesseerde American footballspeler, gescheiden, werkeloos - staat ver van hem af. ,,Ik heb de beste baan in de wereld. Ik verdien mijn geld met me voordoen als iemand anders. Hoe fantastisch is dat?’’ zegt Tatum, die tijdens de promotietour zijn vrouw en dochter (4) moet missen - het meisje wordt niet vrolijker van al die jetlags weet de filmster.

,,Mijn moeder zei altijd: geluk is niets anders dan voorbereiding en kansen grijpen. Ik zou hier niet zijn zonder geluk. Ik was klaar om door de deur te wandelen op het moment dat die zich opende.’’

Logan Lucky draait vanaf donderdag in de bioscoop.