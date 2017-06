Charles en Camilla brengen bliksembezoek aan eskimo's

Prins Charles is voor het laatst in 1970 in Nunavut geweest, dat toen nog geen zelfbesturend gebied van de Inuit was, de naam waarmee de Eskimo's van Groenland en Canada zichzelf aanduiden. Het territorium dat in 1999 tot stand kwam, telt slechts 35.000 inwoners in een gebied van ijs, sneeuw en water dat bijna vijftig keer zo groot is als Nederland. Iqaluit is met 7700 inwoners de enige stad van betekenis.