Cliff Richard en politie schikken in misbruikzaak

Tijdens een onderzoek na beschuldigingen van kindermisbruik tegen Richard viel de politie in 2014 het huis binnen van de zanger. De BBC werd vooraf op de hoogte gesteld door de politie en bracht de inval live op zender. Richard diende een aanklacht in tegen de BBC en de politiebeambte die de informatie lekte. Volgens de 76-jarige artiest was het een inbreuk op zijn privacy en brachten de beschuldigingen hem flinke schade toe.



De politie heeft zijn excuses aangeboden voor het lekken van informatie naar de media tijdens het onderzoek. Het conflict met de BBC is nog niet opgelost. Een woordvoerder van de Britse publieke omroep beroept zich op het feit dat de ontkenningen van de beschuldigingen aan Richard werden vermeld in de berichtgeving.



Vier mannen beweerden in 2013 dat Richard hun seksueel misbruikt zou hebben. Hij werd de afgelopen jaar meermaals verhoord door de Britse politie, maar nooit officieel in staat van beschuldiging gesteld. De zanger heeft de aantijgingen altijd ontkend.