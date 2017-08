Coldplay-zanger Chris Martin brengt emotionele ode aan Chester Bennington

Stalker Kendall Jenner krijgt contactverbod

7:45 Het tijdelijke contactverbod dat de stalker van Kendall Jenner vorige maand opgelegd kreeg, is omgezet in een langdurige ban. Een rechter in Los Angeles oordeelde gisteren dat dat nodig is nadat de man haar maandenlang 'vijandige en bedreigende' berichten had gestuurd.